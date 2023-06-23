شوبير: اتحاد الكرة وعد بصرف جزء من مستحقات الحكام المتأخرة قبل العيد

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن هناك انفراجة في أزمة الحكام مع اتحاد الكرة، بسبب المستحقات المتأخرة لدى الجبلاية.



ويخطط الحكام لعمل وقفة احتجاجية داخل مقر اتحاد الكرة، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة، حسبما سبق وكشف مصدر خاص لـ القاهرة 24.



وأوضح أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي، أن خزينة اتحاد الكرة فارغة ولا يوجد فيها سوى 60 ألف جنيه فقط، ولديه أزمة كبيرة جدًا، وسبق وطالبت بحل أزمة مستحقات الحكام التي وصلت إلى حوالي 30 مليون جنيه.



وأضاف نجم الأهلي السابق: خلال الساعات الأخيرة، الشركة الراعية تدخلت وضخت الأموال لاتحاد الكرة، على أن يتم صرف حوالي 10 ملايين جنيه كجزء من مستحقات الحكام المتأخرة لحل الأزمة.



وأكمل شوبير: إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قال إنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة للحكام بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، موضحًا أن وقفة عيد الأضحى ستكون يوم الثلاثاء، والحكام لديهم مسئوليات وحال تأخر الصرف سيكونون مضطرين للانتظار لما بعد العيد بسبب إجازة البنوك.



جدير بالذكر أن حكام الدوري الممتاز لم يحصلوا مستحقاتهم المالية منذ تقاضي البدلات الخاصة بإدارة مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز، والمسابقة المحلية في الوقت الحالي وصلت للجولة الـ31، وعلى إثر ذلك يتبقى للحكام الحصول على مستحقات 17 جولة متأخرة، إلى جانب المباريات التي لعبت في بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة.