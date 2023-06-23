ماركون يدعو إلى زيادة العمل للحد من الفقر وتخفيض الانبعاثات الكربونية

الجمعة 23/يونيو/2023 - 01:13 م

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون إلى العمل المشترك للحد من الفقر والوقاية من التغير المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية، فضلا عن معالجة الضعف البيئي والالتزام معا للحفاظ على التنوع البيئي.

وقال ماركون - خلال أعمال الجلسة الختامية لقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إننا عملنا للحصول على التمويل اللازم لزيادة الاستثمارات في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل"، مضيفًا: "أننا ندرك بأن هناك حاجة لزيادة فاعلية مؤسساتنا لمواجهة العديد من التحديات"، مشددًا على ضرورة عمل خارطة طريق جديدة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ مما يساعد على تحسين التعامل مع هذه الأموال.

وأوضح أن مصارف التمويل الدولية يمكنها العمل معًا لتفادي تدخل البرامج وللحصول على هيكلة أفضل بين المصارف الدولية العام والمؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام مع بعضنا البعض لإصلاح مؤسساتنا المالية، وضرورة اعتماد الحوكمة وإصلاح المؤسسات المالية لتصبح أكثر عدالة.

ولفت ماكرون إلى أنه خلال جلسات قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" كانت هناك مناقشات حول فرض ضريبة عالمية على العلامات التجارية أو الشحن البحري أو المجالات الأخرى، لتمويل التعاون الاقتصادي والتنمية والبيئية حول العالم.