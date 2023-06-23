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الجمعة 23 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط لص الدوائر الكهربائية بمنطقة الظاهر

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على مسجل خطر لقيامه بسرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بدائرة قسم شرطة الظاهر. 

واقعة ضبط المتهم تعود عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، له معلومات جنائية) وبحوزته 7 دوائر كهربائية خاصة بتشغيل المصاعد "مجهولين المصدر" وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "الخلع "، وأمكن التوصل للمجنى عليه، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

 واعترافات المتهم بتطوير مناقشته بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتى سرقه أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

رجال مباحث القاهره القبض على مسجل خطر سرقة الدوائر الكهربائية المصاعد قسم شرطة الظاهر