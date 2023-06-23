ضبط سيدتين متهمتين بالنصب على مواطن بمنطقة 15 مايو

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

تداول منشور تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر صاحب الحساب من عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه ضد سيدتين، لقيامهما بالنصب عليه وآخرين بدعوى توظيف أموال بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت قيادة اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، أمكن تحديد وضبط المحكوم عليهما (سيدتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة 15 مايو – لهما معلومات جنائية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.