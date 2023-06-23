إغلاق أسواق الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج منخفضة مع هبوط النفط

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج منخفضة، اليوم الخميس، مع استمرار حذر المستثمرين في ظل تراجع أسعار النفط وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي أشار فيها لاحتمال رفع الفائدة مجددا، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وانخفضت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية بالخليج، إذ خسر مزيج برنت 2.4 بالمئة مسجلا 75.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش.

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة، مع تراجع أسهم بنك الإنماء 1.5 بالمئة وشركة المراعي 2.3 بالمئة.

ولكن أسهم شركة المطاحن الأولى أغلقت مرتفعة 17.5 بالمئة في أولى جلسات تداولها بعدما زادت بما بلغ 30 بالمئة خلال الجلسة.

وتراجع مؤشر الأسهم في سوق دبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط نسبته 3.5 بالمئة لأسهم بنك المشرق واثنين بالمئة لأسهم العربية للطيران.

وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.7 بالمئة.