إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري ملاكي بطريق نكلا الخطاطبة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.
تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق نكلا الخطاطبة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخري ملاكي أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.