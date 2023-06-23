نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم يتفقد وحدة القياس والتقويم بكلية الهندسة

تفقد عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وحدة القياس والتقويم بكلية الهندسة وذلك أثناء زيارته لكلية الهندسة للمشاركة في احتفال الكلية بالمؤتمر العلمي والذي عقد تحت رعاية عمر الحسيني عميد كلية الهندسة و عمرو شعت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأكرم فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث كان في استقباله بمقر الوحدة أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و عمرو عثمان حبيب مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية وأيمن عبد الوهاب نائب مدير الوحدة والدكتور وليد حلمى عضو الوحدة.

واستعرض عمرو عثمان الأنشطة والمهام التي تقوم بها وحدة القياس والتقويم، مشيراً إلى أنه تم خلال هذا الفصل الدراسي التصحيح الإلكتروني وإعداد التقارير والتحاليل الإحصائية باستخدام برنامج ريمارك لما يزيد عن مئة وستون امتحان اختيار من متعدد كما تم التفعيل الكامل لمنظومة كوريكت لبنوك الأسئلة بدعم من إدارة الكلية لرفع أسئلة جميع امتحانات الاختيار من متعدد على بنوك الأسئلة وكذلك بعض الامتحانات المقالية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، كما قامت الوحدة بعقد العديد من الدورات التدريبية والفيديوهات التوضيحية لدعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على رفع أسئلة الامتحانات على منظومة بنوك الأسئلة.



وأشاد سعود بالمجهود الكبير الذي يقوم به أعضاء الوحدة في نشر ثقافة القياس والتقويم على مستوى الأقسام المختلفة بالكلية والذى ظهر بوضوح في مخرجات مهام الوحدة وأثنى بالدور الذى تقوم به إدارة الكلية في دعم وتشجيع أعضاء الوحدة على القيام بمهامهم.

وأشار إلى أهمية دور وحدات القياس والتقويم بالكليات المختلفة في تطوير منظومة التقييم الفعلي للامتحانات والذى يؤدى إلى زيادة كفاءة ومهارات الخريجين وأشار إلى دور إدارة تطوير التعليم بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتورة منى عبد العال في توفير جميع الإمكانات المطلوبة لنجاح منظومة القياس والتقويم بالجامعة.

كما أشار إلى قرب صدور دليل موحد لجميع وحدات القياس والتقويم بالجامعة يوضح ويحدد بكل دقة المهام والمسئوليات وآلية العمل المطلوبة خلال المرحلة القادمة والتي تهدف إلى تطوير التعليم الجامعي في إطار رؤية مصر 2030.