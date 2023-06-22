خلال 24 ساعة.. ضبط 182 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83636 حكم قضائى متنوع

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (314) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (339) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (114,660 كيلو جرام).

كمية من زيت الحشيش المخدر وزنت (10 كيلو جرام).

كمية من عجينة الحشيش المخدر وزنت (2 كيلوجرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (38,560 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (166,995 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (25,030 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,280 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,252 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,215 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (713 جرام).

عدد (22649) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (182 قطعة سلاح نارى بحوزة 142 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

رشاش جرينوف.

(24) بندقية آلية.

بندقية رصاص.

(27) بندقية خرطوش .

(7) طبنجات.

(122) فرد محلى .

(857) طلقة مختلفة الأعيرة .

(40) خزينة متنوعة.

ضبط (202) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83636) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(350) حكم جناية.

(26539) حكم حبس جزئى.

(4546) حكم حبس مستأنف.

(41428) حكم غرامة.

(10773) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (10) متهمين إرتكبوا

(24) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (282) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21953) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.