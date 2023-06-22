ضبط 4 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المعروضة حفاظا على الصحة العامة.

ومن هذا المنطلق، أفاد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى عن قيام إدارة المجازر واللحوم بالمديرية وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ومديرية الشئون الصحية وجهاز حماية المستهلك بالمرور الميدانى على المحلات العامة وأماكن تداول اللحوم للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئة وضبط المخالفين، وأسفرت عن ضبط ما يزيد عن 3 أطنان و20 كجم لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما قامت اللجنة المشكلة بشن حملة مكبرة بمركز ومدينة شبين الكوم، وتم ضبط طن و200 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات دواجن وأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها.

وفى سياق متصل، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى حملة للمرور على محلات بيع المواد الغذائية ومتابعة الحالة العامة بالشوارع بنطاق المدينة ، حيث تم تحرير ٥ محاضر صحة، و٧ محاضر تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير ٥ محاضر امن صناعى، و ٣ بيئة و٤ محاضر إشغال بالطريق العام.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى بإستمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة وتشديد الرقابة الصارمة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مؤكداً استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة العيد وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.