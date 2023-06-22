ماكرون: نهدف إلى خفض معدلات الفقر عالميًا بالتوازى مع مكافحة تغيرات المناخ

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون:"لدينا عدة تحديات تتصاعد في مجال حماية البيئة".

وأضاف ماكرون، خلال كلمته أمام القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، أن القمة تدعو إلى التفكير في نظام مالي عالمي جديد، متابعًا:"الموائد المستديرة ستساعدنا على مناقشة الأمور التي تهمنا".

وتابع: "نهدف إلى خفض معدلات الفقر عالميًا بالتوازي مع مكافحة تغيرات المناخ، ولا يمكن أن يختار أي صاحب قرار خفض حدة الفقر وغض البصر عن التحديات المناخية، ولا يجب أن نفاضل بينهما، وعلى كل بلد أن يختار الطريق المناسب له".

وتهدف القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، لإرساء قواعد نظام مالي جديد لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتبحث تحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنًا بين الجنوب والشمال.