ads
الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1646 مواطنًا بدورة أبريل 2023 في 9 محافظات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بجهود طلاب جامعة الإسكندرية بمحو أمية 1646 مواطناً بدورة أبريل ٢٠٢٣ في 9 محافظات (الإسكندرية / البحيرة / كفر الشيخ / الغربية / مطروح / أسوان / سوهاج / الشرقية / المنوفية).

وأكد حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى ٢٠٣٠، ومن ضمنها التصدى لأخطار الأمية.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إلى أنه تم فتح ٨٣٩٥ فصلا فى ٩ محافظات لمحو أمية المواطنين، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتى تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية.

ووجه الشكر لطلاب القطاع التربوي بالجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الإنجاز.

أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة المسئولي تحقيق أهداف التنمية المستدامة