طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1646 مواطنًا بدورة أبريل 2023 في 9 محافظات

أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بجهود طلاب جامعة الإسكندرية بمحو أمية 1646 مواطناً بدورة أبريل ٢٠٢٣ في 9 محافظات (الإسكندرية / البحيرة / كفر الشيخ / الغربية / مطروح / أسوان / سوهاج / الشرقية / المنوفية).

وأكد حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة، وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى ٢٠٣٠، ومن ضمنها التصدى لأخطار الأمية.

وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، إلى أنه تم فتح ٨٣٩٥ فصلا فى ٩ محافظات لمحو أمية المواطنين، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتى تتويجاً لجهود جميع العاملين بالمشروع من الجامعة، وجهود طلابها المشاركين بمحو الأمية.

ووجه الشكر لطلاب القطاع التربوي بالجامعة باعتبارهم الشريك الأساسي فى نجاح الجامعة فى الوصول إلى هذه الإنجاز.