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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. «التعليم»: لا شكاوى للطلاب المكفوفين في اللغة الأجنبية الأولى

الطلاب المكفوفون
الطلاب المكفوفون
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أدى  طلاب مدارس المكفوفين  اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة اللغة الإنجليزية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد (255) ألف طالب وطالبة.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

والجدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون يوم السبت الموافق 24/6/2023، الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

الثانوية العامة 2023 العملية الامتحانية اللغة الأجنبية الأولى