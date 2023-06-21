خلال جولته بالمنوفية.. أمين "البحوث الإسلامية" يتابع انتظام اللجان بامتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد فعاليات امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهدي بنين شبين الكوم ومعهد فتيات شبين الكوم النموذجين؛ حيث تابع سير عملية الامتحانات واطمأن على الطلاب والطالبات.



وقال الأمين العام، إن متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإشراف فضيلة وكيل الأزهر د. محمد الضويني، وتؤكد على التكامل بين قطاعات الأزهر المختلفة في تحقيق رسالة الأزهر من أجل تخريج جيل مستنير من الطلاب والطالبات يخدمون مجتمعهم ويعملون من أجل وطنهم، كما أن هذه المتابعة المستمرة تؤكد على الاهتمام الدائم لفضيلة الإمام الأكبر ورعايته ودعمه لأبنائه الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية.



وأضاف عيَّاد أن هؤلاء الطلاب والطالبات هم من سيحملون رسالة الأزهر الشريف العلمية والعالمية والوطنية في مختلف المجالات، وهم من سيمثلون الأزهر خلال المرحلة المقبلة، الذي يعد مصدر إشعاع روحي وفكري لكل العالم يخدم الإنسانية وينشر السلام بين الناس من خلال منهجه الوسطي الذي تميّز به عبر تاريخه.