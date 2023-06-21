جامعة المنوفية تحرر أمية 7502 مواطن بدورة أبريل 2023

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نجاح طلاب الجامعة في تحرير (7502) مواطن ومواطنة من الأمية بدورة أبريل 2023 من خلال الفصول التي تم التعاقد عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 61087 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وكذلك خارج محافظة المنوفية.

وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة الطلاب الفعالة فى المبادرة الرئاسية "مصر بلا أمية" ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجاً، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

وأشار شرف إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أميه وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار بالجامعة ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التي تأتي ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.