دراسة خطيرة.. أنهار «هملايا» الجليدية ستفقد 80% من كتلها في هذا الوقت

توصلت دراسة علمية إلى أن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا تذوب بمعدل غير مسبوق بسبب تغير المناخ، مما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص.

وفقًا لهذه الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال (ICIMOD)، بين عامي 2011 و2020، ذابت الأنهار الجليدية بنسبة 65 في المائة أسرع مما كانت عليه في العقد السابق.

قال فيليبس ويستر، المؤلف الرئيسي للدراسة: "كما هو متوقع، يتسبب الاحترار في ذوبان الصفائح الجليدية بشكل أسرع".

وقال إن الذوبان “يحدث بشكل أسرع بكثير مما كنا نظن”، وأشار التقرير إلى أن الأنهار الجليدية في هندوكوش وجبال الهيمالايا تعد مصادر مائية مهمة لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى حوالي 1.65 مليار شخص في المناطق المحيطة.

واستنادًا إلى مسارات التصريف الحالية، يمكن أن تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80 في المائة من كتلتها الحالية بحلول نهاية هذا القرن، كما تقول نيبال، التي تشمل أيضًا أفغانستان، وبنغلاديش، وبوتان، والصين، والهند، وبورما، وباكستان. وتقدر المنظمة الحكومية الدولية ICIMOD.