الثانوية العامة 2023| اليوم.. الطلاب المكفوفون يؤدون اللغة الأجنبية الأولى

يؤدى طلاب مدارس المكفوفين بالثانوية العامة اليوم الأربعاء، امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة ثانية» .

ويستأنف الأحد المقبل 25 يونيو، طلاب الدور الأول بالثانوية العامة ماراثون الامتحانات، ويؤدي الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي "العلوم والرياضة"، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم "الكيمياء".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار أعمال الامتحانات في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.