تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط شخصين بالقاهرة حال قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه، وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة، وعُثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 15 مترا، وأدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.