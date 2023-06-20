صور|محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال مدينة الخارجة، يرافقهما إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد جهاد متولي رئيس المركز والتنفيذيين المعنيين.

حيث تابع تطورات مرحلة تربية دودة القز وإنتاج الشرانق بالمعمل المجهز، والتوسع في زراعة أشجار التوت المستخدم في التغذية، كما تفقد إنتاج الأسماك الطازجة واللحوم بمزرعتي الإنتاج السمكي وتربية النعام، موجهًا بطرح الإنتاج للمواطنين بالأسواق والمنافذ.

وأشار الزملوط، إلى تنوع منتجات الصوب الزراعية من الخضروات والفاكهة لتغطية احتياجات السوق المحلي وتوفيرها بأسعار مناسبة للحد من إرتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة (1)

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة (2)

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة (3)

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة (4)

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات الاستثمار الزراعي وإنتاج الحرير شمال الخارجة (5)