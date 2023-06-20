"الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة" في ندوة تثقيفية بإعلام المحلة

نظم مركز إعلام المحلة التابع للهيئة العامه للاستعلامات ندوة تثقيفية عن الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة وذلك بحضور مدير تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بسمنود و مدير إعلام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بسمنود.

وبدأ اللقاء بتعريف الحضور بالصحة الإنجابية وانها تهدف إلى الحصول على حياة مسئولة وأكثر أمانا وأن يكون الزوجين قادرين على الإنجاب فى التوقيت المناسب وعلى علم بوسائل تنظيم أسرة أمنه وميسورة وخدمات رعاية صحية مناسبة.

بالإضافة إلى أن خدمات الصحة الإنجابية تبدأ من قبل الزواج حيث المشورة والتأهيل وإجراءالفحوصات الطبية اللازمة قبل الزواج وتجهيز الزوجة للأمومة ومساعدتها على إجتياز مرحلة الإنجاب بسلام والإرشاد فى مرحلة ما بعد الإنجاب.

ثم أوضحت الدكتورة سوسن ملوخية مدير إدارة تنظيم الأسرة بسمنود أهمية المتابعة الطبية قبل وأثناء الحمل للوصول إلى طفل سليم وأم معافاه ، وأهمية تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الشهور الثلاث الأولى من الحمل وتناول الحديد والكالسيوم فى الثلاث شهور الثانية من الحمل وأهمية التغذية السليمة فى الثلاث شهور الأخيرة من الحمل لأنها أهم مرحلة فى تكوين الجنين وإجتياز الولادة بأمان.

كما شددت على أهمية مرحلة ما بعد الولادة والتى تنقسم لقسمين فالمرحلة الأولى هى الرضاعة الطبيعية والتلامس المباشر مع الطفل الذى يعمل على تحسين الترابط العاطفى وزيادة إفراز اللبن وشددت على أهمية إستمرار الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر كاملة بدون إدخال أى أطعمه أوسوائل خارجية ، و المرحلة الثانية الخاصة بتنظيم الأسرة وأشارت إلى تطور وسائلها وتواجدها جميعا داخل الوحدات الصحية مجانا حيث يتم الكشف على يد طبيب متخصص وتحديد الوسيلة المناسبة لكل سيدة.

واشارت الدكتورة بسمه طاحون أن الصحة الإنجابية تشمل الإهتمام بالرجال والسيدات فالتوعية مشتركة وذلك لأن الرجال أيضا قد يقومون بعادات صحية خاطئة دون وعى تؤثر على صحتهم وصحة الأطفال والمحيطين ، ولذلك يتم توعيتهم لضمان الوصول لحياة صحية أمنه ، كما حذرت من زواج الأقارب لما فيه من أضرار للأجنه تشمل التشوهات والأمراض الوراثية وغيرها.

وأدار الندوة محمود السمرى ونهى العشماوى الإعلاميان بمركز إعلام المحلة الكبرى وحضر الندوة محمد مجاهد مدير الجمعية و محمد عجينه من مؤسسة حياة كريمة وعدد من مكلفات الخدمة العامة بسمنود.

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