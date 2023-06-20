الرئيس الفلبيني: أحرزنا تقدما في المحادثات مع الصين بشأن الصيد

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم /الثلاثاء/ إحراز تقدم في المحادثات مع الصين بشأن حقوق الصيد في بحر الفلبين الغربي.

وقال ماركوس إن المحادثات تشهد تطورًا بطيئًا نسبيًا وإن مفتاح إحراز التقدم فيها هو تحسين الاتصال بين الحكومتين، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.

وتابع الرئيس الفلبيني أنه أكد لنظيره الصيني على أهمية الاهتمام بمعيشة ورفاهية الصيادين في المنطقة إذ يتأثرون بالتطورات هناك، مضيفا أن بلاده تواصل الحديث مع الحكومة والرئيس في الصين بشتى الطرق.

يشار إلى أن بحر الفلبين الغربي هو التسمية الرسمية من قبل حكومة الفلبين لأجزاء من بحر الصين الجنوبي المدرجة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، كما قد يستخدم بشكل غير دقيق للإشارة إلى بحر الصين الجنوبي بأكمله.