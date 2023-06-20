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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يوجه بوضع لوحات إرشادية لمواعيد العيادات بمستشفى مارينا بمطروح.. صور

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مستشفي مارينا المركزي.

حيث بدأ الجولة بتفقد قسم الاستقبال بالمستشفي وغرفة الملاحظة، ثم غرف العناية المتوسطة، والعيادات الخارجية.

كما تفقد الوزير نقطة تمركز الاسعاف الموجودة بجوار المستشفي.

ووجه وزير الصحة بضرورة توفير لوحات إرشادية واضحة بمواعيد تشغيل العيادات وتواجد الأطباء بالمستشفى

ويأتي ذلك في اطار الجولة التفقدية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لخطة التأمين الطبي لفصل الصيف بعدد من مستشفيات الساحل، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيه.


وكان في استقبال الوزير خلال الجولة الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الاسعاف المصرية، والدكتور ابراهيم حسن رئيس فرع العمليات والتشغيل بهيئة الاسعاف، والدكتور اشرف الاتربي مدير الادارة العامة للمستشفيات بالوزارة، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد عرابي رئيس فرع الاسكندرية والدكتور احمد مصطفي مدير عام المستشفي.

واطمئن وزير الصحة ومحافظ مطروح علي الحالات التي تتلقى رعاية بمستشفي مارينا المركزي مؤكدا علي حرص الدولة علي رعاية أبناء مصر وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية .

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