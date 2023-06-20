"جولة إبداعية".. معرض فني لطلاب الجامعة بقصر ثقافة أسيوط

شهد قصر ثقافة أسيوط معرض "جولة إبداعية" لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، استمرارا لسلسلة المعارض الفنية لطلاب الجامعة التي يشهدها القصر خلال الفترة الأخيرة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

المعرض تضمن عددا من اللوحات الفنية والمشغولات الخشبية والعرائس المجسمة التي قدمها الطلاب، وشهد حضور د. وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، د. هالة عبد الستار رئيس قسم التربية الفنية، والعديد من أساتذة الجامعة وأدباء وفناني ومثقفي المحافظة.

يقام المعرض بإشراف د. أميرة علم الدين، ويأتي ضمن برنامج فرع ثقافة أسيوط، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث شهد القصر الأسبوع الماضي افتتاح معرض "سنة رابعة" لطلاب الكلية أيضا، ومعرض "من أول مرة" للفنانة وفاء أحمد حسين في مطلع الشهر الحالي، والذي تضمن العديد من ألوان الفنون التشكيلية منها البورتريه ولوحات الخط العربي والمنحوتات، ويأتي في سياق زخم تشهده قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة في مجال معارض الفنون التشكيلية.

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