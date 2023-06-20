محافظ الشرقية يترأس لجان تجديد شغل وتعيين وظائف قيادية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء لجنتي اختبار تجديد شغل وظيفتى مدير عام الإدارة العامة للشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ، ومدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة.

كما ترأس المحافظ لجنه اختبار شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامه للشباب بمديرية الشباب والرياضة والمتقدمة لشغلها (١).

وأوضح محافظ الشرقية أن معايير الإختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

وقال المحافظ أن هذه الإختبارات تأتي تفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة بما ينعكس علي تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وحضر الاختبارات المهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وعلي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.