الثانوية العامة| ارتياح لسهولة امتحان الإيطالية والإسبانية وتباين الآراء حول الفرنسية

انتهى طلاب الثانوية العامة، منذ قليل من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وأكد عدد من الطلاب ممن أدوا امتحان اللغة الألمانية، ارتياحهم للامتحان، وأشاروا إلى أن الأسئلة تتدرجت في الصعوبة، وأنه في مستوى الطالب المتوسط عموما.

وأشار آخرون ممن أدوا امتحان اللغة الإسبانية، أن الامتحان جاء سهلا، وليس به صعوبات.. فيما تباينت آراء الطلاب حول امتحان اللغة الفرنسية، وقالوا إن الأسئلة مناسبة وفي مستوى الطالب المتوسط أيضا، ورأى آخرون أن هناك بعض الجزئيات صعبة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الثلاثاء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات باللغات الأجنبية الثانية “الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية”، مجموعها الكلي 40 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لهما 6 درجات، والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.