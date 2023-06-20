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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تمنح أوكرانيا مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا
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قررت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات طارئة للمواطنين في جنوب أوكرانيا المتضررين من انهيار سد "نوفا كاخوفكا".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو - خلال مؤتمر صحفي نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) مقتطفات منه - إن الحكومة اليابانية تعتزم توفير الغذاء والماء والمساعدات الأخرى المتعلقة بالنظافة والصحة من خلال المنظمات الدولية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، مشيرا إلى أنها تتخذ الترتيبات اللازمة من أجل إرسال مساعدات الطوارئ في أسرع وقت ممكن، وذلك عقب طلب عاجل من أوكرانيا.

وأضاف هيروكازو أن الحكومة اليابانية تعتزم مواصلة تقديم الدعم الذي يلبي احتياجات المواطنين في أوكرانيا.

وكان سد "نوفا كاخوفكا" في مدينة "خيرسون" جنوبي أوكرانيا، قد انهار في 6 يونيو الجاري، مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة في المناطق المحيطة.

اليابان نوفا كاخوفكا أوكرانيا