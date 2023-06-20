أمام العدالة.. محاكمة "43 متهمًا في قضية خلية العجوزة" و محاكمة "المتهمين بقتل شخص في بولاق الدكرور" أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة 43 متهما في قضية خلية العجوزة ومحاكمة المتهمين بقتل شخص في بولاق الدكرور.



-محاكمة 43 متهما في قضية خلية العجوزة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 43 متهمًا لانضمامهم لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القوانين والدستور، في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية العجوزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية بدر، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وخضع المتهمون إلى جلسة تحقيق مُكثفة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتي وجهت للمتهمين الـ43 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين بعد أن انتهت تحقيقات النيابة العامة معهم، أحالتهم إلى المحكمة المختصة لمعاقبتهم على ما جاء في أمر الإحالة وهو تولي قيادة جماعة إرهابية.

كما طلبت النيابة العامة، من هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقًا للمواد الواردة في أمر الإحالة.



-محاكمة المتهمين بقتل شخص في بولاق الدكرور



تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر في منطقة بولاق الدكرور.

يصدر القرار برئاسة عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، قيام المتهمين «محمد.ص، 21 عامًا، سائق»، «عمرو.ع، 15 عامًا، طالب»، «صالح.أ، 20 عامًا، عامل»، «أحمد.م، 19 عامًا، عامل»، «أحمد.س، 19 عامًا، عامل»، «محمد.م، 27 عامًا، هارب»، و«محمد. أ، 21 عامًا، عامل»، في 13 مايو من العام الماضي 2022 باستعراض القوة ضد المجني عليهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين من الأول حتى السادس وآخرين مجهولين، لوحوا بالعنف واستعرضوا القوة ضد المجني عليهم «تامر. ك»، ووالده «كمال. ع»، «محمد. ح» بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم، ما عرض حياتهم للخطر وإلقاء الرعب في نفوسهم.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

-محاكمة شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة متهمين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين في القاهرة لإتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما "مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.