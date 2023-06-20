يقدر ثمنها بـ 40 مليون جنيه .. الأمن العام يداهم فيلا في الجيزة لتصنيع مخدر الآيس

فى ضربة أمنية حاسمة.. تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اليوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج المواد المخدرة "الآيس".



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "مستأجرة" وبحوزته (كمية لمخدر الآيس وزنت 1,200 كيلو جرام –مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول - ميزان حساس).. وبمناقشته عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته قرر بشرائها من بعض الأشخاص مقيمين بفيلا "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وباستهداف المكان المشار إليه أمكن ضبط (8 أشخاص "لـ6 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 95 كيلو لمخدر الآيس داخل أكياس بلاستيكية "معد للبيع" – زجاجة لمخدر الآيس سائلة خام وزنت 5 كيلو جرام – أقراص مطحونة وزنت 5 كيلو جرام - كمية كبيرة من مواد وأدوات تصنيع المواد المخدرة – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – 2 سيارة "ملاكى") ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة (الآيس) متخذين من الفيلا المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(40 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج المواد المخدرة "الآيس"

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