بنك القاهرة يكرِّم «نور الشربينى» لحصولها على بطولة العالم للإسكواش الخامسة على التوالى

كرّم بنك القاهرة نور الشربينى بطلة مصر فى الاسكواش والحاصلة مؤخراً على بطولة كأس العالم للمرة السابعة فى تاريخها والخامسة على التوالى، والعودة من جديد كالمصنفة الأولى عالمياً وفقاً لتصنيف الإتحاد الدولى للإسكواش.



يأتى التكريم فى إطار رعاية البنك لـ«نور الشربينى» للعام الثالث على التوالى ويحرص خلالها البنك على تقديم كافة سُبل الدعم والمساندة للاعبة لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية والإحتفاظ بصدارة التصنيفات العالمية.



وخلال فعاليات التكريم، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن نور الشربينى بطلة مصر فى الإسكواش نموذجاً يحتذى به فى الإصرار والمثابرة لتحقيق إنجازاً رياضياً بما يرفع اسم مصر بالمحافل الدولية، موضحاً أن الرعاية تأتى انطلاقاً من حرص بنك القاهرة على دعم المواهب المصرية فى جميع المجالات، لا سيما الرياضية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية للبنك.

وأكد «فايد» أهمية دعم الرياضة المصرية، لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصرى، والتى تسهم فى صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، عبر توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمواهب الرياضية، خاصةً فى رياضة الاسكواش، التى حقّقت فيها مصر إنجازات كبيرة على المستوى الدولى.

وفى سياق متصل، أوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة، أن بنك القاهرة يحرص على دعم ومساندة القطاع الرياضى من خلال جهود كثيرة أبرزها دعم أبطال مصر الرياضيين ومساندتهم فى مختلف الأحداث الرياضية حيث يرعى البنك خلال العام الجارى 9 من أبطال مصر الرياضيين فى مختلف الألعاب الرياضية، فضلاً عن استمرار رعاية البنك للإتحاد المصرى لكرة السلة للعام الرابع على التوالى والإتحاد المصرى للبادل فى عامه الأول.

