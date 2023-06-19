ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20856 طن شملت: 5786 طن يوريا، 1044 طن اسمنت معبأ، 477 طن حديد، 563 طن رمل، و12986 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53262 طن شملت: 200 طن تفاح، 2100 طن زيت طعام، 2984 طن ابلاكاش، 1110 طن خشب زان، 15620 طن حديد، 1551 طن فول صويا، 4459 طن فول، 5550 طن ذرة، 12278 طن قمح، و7410 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3046 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132024 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220997 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2558 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5478 شاحنة.