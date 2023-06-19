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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يارا الشرقاوي ونورا منير تضمنان ميداليتان لمصر ببطولة أفريقيا للسلاح

يارا الشرقاوي ونورا
يارا الشرقاوي ونورا منير تضمنان ميداليتان ببطولة أفريقيا
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ضمنت يارا الشرقاوي ونورا منير لاعبتا المنتخب المصري لسلاح الشيش ميداليتان لمصر عقب وصولهما لنصف نهائي بطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتأهلت يارا الشرقاوي عقب فوزها على مواطنتها نهى هاني بنتيجة 15-8، فيما صعدت نورا منير عقب فوزها على الجزائرية سونيا زبودج بنتيجة 15-6.

ومن المقرر، أن تلتقي يارا الشرقاوي في نصف النهائي مع الجزائرية مريم مباركي، فيما تواجه نورا منير الإيفوارية إيزابيل ماكسيم.

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدوار الاقصائية.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

لفردي الرجال لسيف يارا الشرقاوي بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر