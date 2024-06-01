إصابة 19 شخصا في هجمات روسية علي البنية التحتية للطاقة الأوكرانية

كثفت روسيا هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، وضربت البنية التحتية الحيوية للطاقة في أحدث ضرباتها اليوم السبت، وأصابت ما يقرب من 19 شخصا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، عبر حسابه علي "تيليجرام": "في ليلة 1 يونيو 2024، شن المحتلون الروس هجوما قويا بالصواريخ الجوية على منشآت البنية التحتية الحيوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا، باستخدام صواريخ جوية وبحرية وبرية، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار (مسيرات) من طراز (شاهد)."

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن مسؤولين محليين قالوا إن 19 شخصا أصيبوا في الهجوم.