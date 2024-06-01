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الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بيان صحفي مشترك لمصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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دعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلاً من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤. 
وأكدت الدول الثلاثة فى بيان مشرتك أن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معًا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم.
يشار إلى أن هذا الاتفاق يقدم خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة. 

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