وزير الرياضة يواصل دعمه للمنتخب قبل مباراته أمام بوركينا فاسو

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواجد مساء اليوم السبت، بتدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم والذي يستعد لخوض مباراته الهامة بالجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم أمام منتخب بوركينا فاسو والذي يقام يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء باستاد القاهرة الدولي.

وأوضح صبحي أن اليوم اكتمل عقد المنتخب بعد انضمام جميع اللاعبين المحترفين للتدريبات

وأكمل حديثه قائلاً “كلنا نسير في اتجاه واحد لصالح الرياضة المصرية نحو تحقيق مزيدا من النجاح".

وأردف وزير الرياضة "سعيد لتواجد جهاز وطني لقيادة المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن"، موجها حديثه للاعبين كلنا فريق واحد واثق في أنكم سوف تبذلون كل الجهد لصالح أسم منتخب مصر.

منهياً حديثه للاعبين ان المنتخب المصري الحالي له كثير من الحظ بتواجد العديد من لاعبينا الكبار المحترفين في اقوي أندية العالم، مؤكدا علي أن المنتخب المصري بنجومه الحاليين سوف يتوجون مجهودهم ببطولة ، مطالبا لاعبي المنتخب الاول لكرة القدم من تحقيق الفوز علي منتخب بوركينا فاسو المنافس القوي والعنيد في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم يوم الخميس المقبل لإسعاد الجماهير المصرية والتي من المتوقع أن تملأ مدرجات استاد القاهرة بعد ظهورهم القوي بمدرجات كاملة العدد بمباريات الأهلي والزمالك في تتويجهم بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويقع منتخبا القومي في المجموعة الأولي بتصفيات كأس العالم 2026 مع منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا .

وكان المنتخب المصري قد تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات على حساب منتخب جيبوتي في أولي جولاته بنصف دستة من الأهداف وتبعها بفوز علي منتخب سيراليون بالجولة الثانية بهدفين دون رد .