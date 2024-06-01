بالصور.. آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد حكومة الاحتلال

نظمت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، اليوم السبت، احتجاجات ضد الحكومة في العديد من المدن بجميع أنحاء البلاد وعند منازل الوزراء، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

تهدف الاحتجاجات، التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين، للضغط على الحكومة من أجل الموافقة على صفقة الرهائن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الجمعة.

كما طالب المتظاهرون بعقد انتخابات إسرائيلية مبكرة، وقالت والدة أحد الرهائن إن بايدن ألقى خطابا "لأنه يعلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكنه تخريب الصفقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة متظاهرين في شمال البلاد.

وشهدت تل أبيب وعدة مواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك القدس المحتلة وحيفا وقيسارية وبئر السبع مظاهرات حاشدة.

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