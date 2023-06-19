مكتبة الإسكندرية تناقش "تل المسخوطة وقناة الفراعنة" باللغة الإنجليزية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية محاضرة بعنوان "تل المسخوطة وقناة الفراعنة"، وذلك يوم الأحد 25 يونيو 2023، الساعه الواحدة ظهرًا، بمركز المؤتمرات.

تلقي المحاضرة الدكتورة جوسبينا كابريوتي؛ الباحثة بمعهد علوم الاثار،بالمجلس القومي للبحوث بإيطاليا، باللغة الانجليزية.

تل المسخوطة هو موقع أثري في الجزء الشرقي من وادي طميلات (شرق الدلتا، حوالي 15 كم غرب الإسماعيلية)، تم التنقيب فيه لعدة سنوات من قبل البعثة الأثرية الإيطالية التابعة لمعهد علوم التراث (ISPC) التابع للمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.