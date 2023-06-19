ads
الإثنين 19 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مواصلة فعاليات البرنامج العلاجى لطلاب الإعدادية بالوادي الجديد

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج العلاجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، فعاليات البرنامج العلاجى لطلاب الإعدادية "من لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وسيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد.

جاء ذلك فى إطار  الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والعمل على تحسين مستواهم الدراسي، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس وإدارة التعليم الإعدادى وتوجيه عموم المواد الأساسية والمعلمين من ذوى الخبرات.

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد الوادي الجديد البرنامج العلاجى لطلاب الإعدادية الإعدادية