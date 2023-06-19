مواصلة فعاليات البرنامج العلاجى لطلاب الإعدادية بالوادي الجديد

واصلت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، فعاليات البرنامج العلاجى لطلاب الإعدادية "من لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وسيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد.

جاء ذلك فى إطار الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والعمل على تحسين مستواهم الدراسي، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس وإدارة التعليم الإعدادى وتوجيه عموم المواد الأساسية والمعلمين من ذوى الخبرات.