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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إخماد حريق اندلع بسوق المندرة شرق الإسكندرية.. صور

سوق المندرة
سوق المندرة
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اندلع حريق اليوم الاثنين، داخل سوق المندرة شرق الإسكندرية، ولم يسفر عن أي إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة والحماية المدنية حول وجود حريق بمنطقة سوق المندرة.

وعلى الفور توجهت رجال مباحث قسم المنتزه ثان وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ اللازم والسيطرة على الحريق.


وكشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق هو وجود ماس كهربائي، وتسبب الحريق في خروج أدخنة كثيفة. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة ومعرفة جميع ملابسات الحريق.

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