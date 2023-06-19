الإيفاد يستعين برانيا المشاط للترويج لحشد موارد إضافية للصندوق

استقبل السفير بسام راضي سفير مصر في روما فى روما صباح اليوم الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، حيث اوضح بسام راضي ان الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" حرص على توجيه الدعوة للوزيرة رانيا المشاط للحضور لمقر الصندوق فى روما كأحد الخبراء الدوليين ولاستعراض نجاحات مشروعات الصندوق فى مصر في اطار الترويج لحشد الموارد لزيادة راس مال الصندوق في اطار المناقشات ذات الصلة اخذاً في الاعتبار ان الايفاد يعد الشريك المالي المعنى بتمويل مشروعات الامن العذائى في اطار المنصة الوطنية "نوفى" التى اطلقتها الوزيرة في مجالات المياه والطاقة والغذاء، تلك المنصة التي حظيت باهتمام دولي واسع خلال قمة المناخ العالمية COP27 الاخيرة بشرم الشيخ نوفمبر الماضي.

وفي سياق أخر استقبل السفير بسام راضي سفير مصر في روما مؤخرا وزير السياحة والآثار احمد عيسي، حيث تم عقد لقاءات فى مقر السفارة المصرية بروما مع رؤساء كبرى الشركات السياحية الايطالية وكذلك تنظيم لقاء موسع مع الاعلاميين الايطاليين المختصين بمجال السياحة والشؤن المصرية فى الصحف والقنوات الايطالية الشهيرة.

وصرح السفير بسام راضي ان قطاع السياحة يعتبر من اهم قطاعات التعاون في العلاقات الثنائية المصرية الايطالية نظرا للشغف الايطالي الكبير بالمنتجعات السياحية المصرية على سواحل البحر الاحمر، وانه حرص على استضافة مقر السفارة للاجتماعات الموسعة للوزير عيسي مع رؤساء الشركات الايطالية والصحفيين مؤكداً ان ما يشهده قطاع السياحة فى مصر من انتعاشة حالية وزيادة في النشاط لم يكن ان يتحقق بدون النقلة النوعية الهائلة التى قامت بها الدولة المصرية وفى زمن قياسي بقيادة السيد الرئيس السيسي فى مجال البنية التحتية من مطارات وموانيء متطورة وشبكة طرق ومحاور قومية اضافت حوالي ٨٠٠٠ كم من الطرق الجديدة على احدث مواصفات لتسهيل الحركة والتنقل فى كافة ربوع القطر المصرى، بالاضافة الى وسائل النقل الحديثة وفى مقدمتها القطار فائق السرعة بخطوطه ومراحله المختلفة الذي سيربط القاهرة باسوان فى رحلة مدتها ٥ ساعات بدلا من ١٤ ساعة وكذلك يربط الغردقة بابوسمبل، ومنتجعات وميناء السخنة على البحر الاحمر الى العالمين الجديدة ومطروح مرورا بالقاهرة والعاصمة الادارية، ذلك بالاضافة الى زيادة عدد المتاحف والمقاصد والمشروعات السياحية مثل متحف الحضارات والقاهرة التاريخية وموقع التجلى الاعظم بسيناء ومواقع مسار العائلة المقدسة وبالطبع المتحف المصري الكبير وربطه بهضبة الاهرامات والذي تقدمه مصر للعالم كأيقونة عالمية متفردة من نوعها في مجال العرض المتحفى لمسيرة تاريخ الحضارة الفرعونية العظيمة بمراحلها المختلفة علي امتداد آلاف السنين وما قدمته من اسهامات للانسانية جمعاء.

واوضح السفير بسام راضي ان الوزير احمد عيسي قام بشرح واستعراض تفصيلي لجهود الدولة فى منظومة السياحة والاثار وما تقدمه حاليا من محفزات ومزايا غير مسبوقة للشركات السياحة والزائرين، وكذلك نجاح تعديلات برنامج تحفيز الطيران والتعاون مع وزارة الطيران المدني في زيادة عدد الرحلات الجوية العارضة والمنتظمة من المدن الاوروبية والمصرية الامر الذي احدث طفرة كبيرة منذ بداية العام الحالى فى جميع المقاصد السياحية المصرية بانواعها المختلفة واجتذاب جنسيات واعداد اضافية من السائحين مشيرا الي ان ايطاليا تعد من اهم الدول التى يتوافد منها السائحين الي مصر خاصة في منتجعات البحر الاحمر، وان وزارة السياحة تعمل على تنفيذ خطة دقيقة من المستهدفات سواء فى زيادة اعداد حجم واعداد السائحين او اضافة وتعزيز مقاصد سياحية جديدة على مستوى الجمهورية منها القاهرة بمواقعها التاريخية والفاطمية وذلك تزامنا بالطبع مع الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الجديد، كما اضاف الوزير أنه يمكن الآن لشركات الطيران الاستفادة أيضا من حملات التسويق المشترك co-marketing التي كانت متاحة في السابق فقط لمنظمي الرحلات السياحية مشيراً إلى أن الهدف من تنفيذ هذا النوع من الاتفاقيات مع شركات الطيران والمطارات لزيادة الرحلات إلى جميع الوجهات في مصر.