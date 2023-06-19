البهواشي: زيادة الصادرات نتيجة لوجود ميزة تنافسية للمنتجات المصرية

قال محمد البهواشي، استاذ الاقتصاد، إن الصادرات المصرية تنقسم إلى بترولية وسلعية، موضحا: انه مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار كان الأمر صعبا ولكن الجهود المبذولة خلال الفترات السابقة جعلتنا في الطريق الصحيح للوصول الى هذا الرقم .

وأضاف “البهواشي” في مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز ، اليوم الاثنين، ان العام الماضي تخطينا ٥٠ مليار دولار من الصادرات المصرية، و٣٣ مليار منهم من الصادرات السلعية بما يعكس اتجاه الاقتصاد المصري نحو زيادة الإنتاج، موضحا: أن المنتج المصري أصبح ذو ميزة تنافسية مرتفعة بعد الالتزام بضوابط الجودة العالمية .

كما لفت الخبير الاقتصادي إلى أن المنتج المصري له قبول عام في الاسواق الخارجية ونفاذية بنا يؤدي لزيادة الصادرات حوالي ٤٦%، مشيرا إلى ان هذه التطورات تمثل اكبر داعم للصناعة المصرية، خاصة مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتسهيل على المصنعين مثل مبادرة رد الأعباء المتأخرة للمصدرين مما خلق حالة من الرواج والتشجيع على زيادة التصنيع .