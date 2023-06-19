التموين: استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. واللحوم متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

أكد العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، أن الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك تجري على قدم وساق، موضحا أن مصر استقبلت 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي من إجمالي 12 ألاف رأس متعاقد عليهم.

وأضاف العميد محمود السعدني ، خلال لقائه عبر " زووم " مع فضائية " ten "، اليوم الاثنين ، أن الأزمة الموجودة في السودان لم تؤثر على ضخ رؤوس الماشية لمصر، موضحا ان محجر توشكى به 10 ألاف رأس ماشية قادمة من السودان، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية تقل عن السوق المحلي من 40% إلى 45%.

ولفت إلى أن سعر اللحوم القريبة من البلدي 195 جنيها للمستهلك في المجمعات الاستهلاكية، وأسعار اللحوم البرازيلي 160 جنيها والهندي 130 جنيها.

كما أكد أن اللحوم التي تباع بالمجمعات الاستهلاكية ذات جودة عالية وآمنة تماما لتناولها.