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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين الموافق 19-6-2023م عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

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