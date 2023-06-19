أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين الموافق 19-6-2023م عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
محافظات
اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين الموافق 19-6-2023م عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين الموافق 19-6-2023م عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.