اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

الإثنين 19/يونيو/2023 - 07:35 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين الموافق 19-6-2023م عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.