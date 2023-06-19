اللقاء السنوي لكورالات الكنائس الأرثوذكسية بإيبارشية هولندا

نظمت إيبارشية هولندا القبطية الارثوذكسية تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف هولندا يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر يونيه الجاري بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام. اللقاء السنوي لكورالات الكنائس الارثوذكسية الشرقية القديمة ( Oriëntaal ).

حضر اللقاء الأنبا أرساني والمطران بوليكاربوس رئيس إيبارشية هولندا للسريان الأرثوذكس وبعض من كهنة الإيبارشية وكهنة الجاليات الأخرى وعدد غفير من مختلف جاليات الكنائس الأرثوذكسية بهولندا.



اشترك في اللقاء مجموعة مختلفة من كورالات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة (القبطية والسريانية والأرمنية والإثيوبية والإريترية )حيث قدم كل فريق عرضا من الالحان والترانيم المتنوعة بلغته الخاصة.

وقد نال العرض أعجاب الحاضرين الذين عبروا عن سعادتهم بالعرض الشيق الممتع للتراث الروحي للكنائس الأرثوذكسية المختلفة. وبعد انتهاء كل عرض تم التقاط بعض الصور التذكارية.