كولر يقود تدريبات الأهلي بعد العودة من سويسرا "صور"

قاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الفريق التي أقيمت ‏مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل ‏والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وكان كولر قد منح الفريق راحة بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ‏مستغلًّا فترة التوقف للمسابقات بسبب الأجندة الدولية، وسافر المدير الفني إلى بلاده لقضاء ‏الإجازة، فيما حرص على التواجد في المران الأول للفريق اليوم بعد انتهاء الراحة بعد ساعات ‏من وصوله إلى القاهرة.‏

وعقد المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران ‏للحديث عن تحديات الفترة المقبلة والتي يأتي في مقدمتها المباريات المتبقية للأهلي في بطولة ‏الدوري، كما عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران.‏

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق اليوم التحضير للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود يوم ‏الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.‏