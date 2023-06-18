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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أعمل مشروعك الخاص.. نصيحة استثمارية تغنيك عن هجرة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا

علاء السقطي، رئيس
علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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قدم علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجموعة من النصائح للشباب الذي يغامرون بحياتهم من أجل هجرة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي شخص يمكنه عمل مشروع بالأموال التي يدفعها للهجرة غير الشرعية والتي تقدر بـ200 ألف جنيه، مثل صناعة «رباط الأحذية».


وأوضح أنه يمكن تعاون 3 شباب في عمل مشروع بداية من إيجار الوحدة من الدولة بأسعار لا تتجاوز 15 ألف جنيه شهريًا وشراء ماكينة بـ 400 ألف جنيه يصبح مشروعا يدر دخلا لأصحابه.
 

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا كلام واقعي وليس كلام إعلام، مضيفا أن هناك شباب يطمح في الغربة والهجرة إلى أوروبا رغم أن الغربة لها ثمن. 
 

وفي رده على سؤال الإعلامية عزة مصطفى حول إمكانية تعثر أصحاب هذه المشروعات، قائلا: «التعثر ولا الموت؟!»، وراح يستكمل كلامه أن نسبة التعثر لا تتعدى 15 %.
 

علاء السقطي اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة هجرة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا