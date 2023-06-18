بالفيديو.. ميريهان حسين: شكرًا على دعمكم ومكنتش أقصد اعتزال الفن

نشرت الفنانة ميريهان حسين عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لها شاركت به جمهورها بعد أزمتها الأخيرة.

https://www.instagram.com/reel/CtowaZjufQh/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلقت ميريهان حسين على الفيديو قائلة: شكرًا جدًا على دعمكم ووقفتكوا جنبى، جمهورى واخواتى وحبايبى بجد مش لاقيه كلام أقوله ولا اوصف بيه فرحتونى أد ايه.

وتابعت: كنت بمر بظروف صعبه الفترة اللى فاتت ومش أحسن حاجه، لكن بدعمكم ووقفتكوا جنبى بقيت احسن كتير من الأول، وكل الناس اللى سألت عنى واطمنت وبعتت رسائل بجد متشكره ليكوا جدًا.

وأختتمت الفنانة ميريهان حديثها: بالنسبة لموضوع الإعتزال مكنش المقصود بيه إعتزال الفن، لكن مقصود بيه اعتزال السوشيال ميديا، مريت بفترة مش ألطف حاجه وكنت محتاجه أبعد شويه وكانت الفترة فعلًا صعبة، أوعدكوا أرجع بأعمال تفرحكوا وميريهان اللى تعرفوها.

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين كانت قد أثارت الجدل منذ أيام، بعدما نشرت على صفحتها الشخصية منشورات بأنها تعانى من التجاهل من الوسط الفنى، وأنها تمتلك الموهبة ولم تطلب فى أعمال وأنها لديها موهبة التقليد أيضًا ولم تستغل فنيًا، وإختتمت بقرار الإعتزال.