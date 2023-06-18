كهربا يقود هجوم الفراعنة أمام جنوب السودان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن تشكيل فريقه المقرر ان يخوض به ودية جنوب السودان المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي .

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ، ياسر ابراهيم، علي جبر، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود حماده، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي.

الهجوم: محمود كهربا.

وكان قد حقق الفراعنة الفوز على غينيا بهدفين لهدف ليصعد رسميا للمشاركة في أمم أفريقيا المقرر إقامتها لكوت ديفوار.

