ليوناردو دينى يكتب: تحديات عالمية.. «روسيا الجديدة» أم «طريق الحرير» الصينى الجديد؟

الأحد 18/يونيو/2023 - 06:20 م

هذا المقال، محاولة لاستكشاف التحدى العسكرى لشبه جزيرة القرم وخلفية الحرب فى أوكرانيا، مع التذكير بالأهمية الاستراتيجية للمصالح الاقتصادية والمالية التى تم تجاوزها ليس فقط الأوروبية أو الأمريكية أو الروسية أو العربية، ولكن أيضًا الصينية، التى لا تتحدث عنها الصحافة إلا قليلًا ولكنها ليست عملاقة فحسب، بل ربما تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل هذه الحرب الرهيبة والمفاوضات من أجل السلام التى حرصت بكين على إعادة إطلاقها.

إن الغياب الملحوظ لروسيا فى قمة آسيا الوسطى التى جمعت بين الصين وكازاخستان ودول القوقاز وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان، لا يمكن أن يفشل فى التفكير، خاصة وأن هؤلاء هم نفس القادة الذين "استدعوا" من قبل بوتين إلى موسكو فى ٩ مايو لحضور العرض العسكرى الروسى السنوي.

على مدى قرنين من الزمان، لم تُستبعد روسيا، التى كانت تحاول تمويه هذه الزلة الدبلوماسية بنجاحها العسكرى الأخير فى بخموط، من الحوار والسيطرة على دول آسيا الوسطى، كما يشير ستيبان هيدلوند، الأستاذ فى جامعة أوبسالا.

بشكل ملحوظ، ما حدث فى قمة شيان هو أن الصين تحايلت على قمة مجموعة السبع التى عقدت فى هيروشيما، اليابان، المنافس التاريخى للصين، من خلال اتخاذ مبادرة جديدة فى نفس هذه المنطقة من آسيا. إلا أن هذه القمة انتهت بـ "ضجة كبيرة حول لا شيء" بعد اجتماعات ثنائية عديدة.

عنصر آخر يجب التفكير فيه: التناقض الغريب للاجتماع الفائت بين فولوديمير زيلينسكى وإجناسيو لولا، الرئيس البرازيلى نفسه إجناسيو لولا دا سيلفا الذى سارع قبل أسبوعين فقط للانضمام إلى المرشحين للوساطة من أجل السلام، والذى تم هذا الشهر.

أعلنت أنها ستبدأ عملية إزالة الدولرة، فى أنقى أسلوب لدول البريكس والحوكمة العالمية المتعددة الأطراف "البديلة" فى مواجهة الغرب. لكن هذه التجربة، جنبًا إلى جنب مع الاقتصادات المتسارعة للصين والهند والإمارات العربية المتحدة، تغير بشكل سلمى جميع الأوراق الاقتصادية المطروحة على الطاولة.

أولمبياد السلام المفقود

من الناحية العملية، يحدث كل شيء كما لو أن البريطانيين، الذين يعتقدون أنهم سخيفون، نقلوا مدينتهم وبورصة لندن الخاصة بهم إلى هونغ كونغ الآن بعد أن أصبحت صينية... أولمبياد السلام التى تكونت أساسًا من تراكم المفاوضات والمبادرات من أجل السلام فى أوكرانيا التى فشلت جميعها أو غير مكتملة أو مستحيلة تمامًا.

من بين المستحيلات، يمكننا الاستشهاد بأردوغان وإسرائيل والفاتيكان (أرسل الأخير ما لا يقل عن مبعوثين رسوليين، أحدهما إلى روسيا والآخر إلى أوكرانيا)، وفرنسا، والجزيرة العربية، والبرازيل، وجنوب إفريقيا... إنهم وسطاء من أجل سلام بعيد المدى.

لذلك يبدو أنه، كما هو الحال فى صلح وستفاليا، لا يمكن أن يأتى السلام التالى إلا فى نفس وقت ظهور الصين كمدير جديد للنظام الدولى وهيكل الأمن العالمي. لذلك سنتمكن من الحديث عن السلام ليس فى القريب العاجل ولكن فى سنوات عديدة، وليس خلال شهور.

مفترق طرق فى أوكرانيا

ومع ذلك، تبين أن مفترق الطرق بين الجهات الفاعلة فى أوكرانيا، بدءًا من الصين وتركيا، هو بطل الرواية الحقيقى الخفى للحرب أو العملية الخاصة فى أوكرانيا. فى نفس اللحظة التى يظهر فيها التحدى العسكرى الحاسم الذى سيعارض مرة أخرى روسيا وأوكرانيا بشأن مسألة شبه جزيرة القرم، مع وجود خط ماجينو الروسى الحقيقى على الجزيرة، والذى أبرزه معهد دراسة الحرب والمصادر البريطانية. وزارة الدفاع، من الجيد دراسة ما يحدث، بالتوازي، على خط المواجهة لتنمية المصالح المالية الدولية والأجنبية فى أوكرانيا.

لنبدأ بالمشكلة التى واجهها الهجوم المضاد الأوكراني: نحن نتحدث عن الألوية الأوكرانية جاهزة للهجوم، لكن الغطاء الجوي، باستثناء التدريب وفى انتظار وصول طائرات F١٦ التى نوقشت كثيرًا، لن يتم تشغيلها إلا فى غضون عام. الروس، من جانبهم، يضايقون السكان علنًا ويوجهون نيرانهم إلى الذخيرة الأوكرانية وأنظمة مضادة للصواريخ والطائرات بدون طيار، على أمل التأثير المفاجئ لهجوم روسى يحل محل أوكرانيا ويعتمد على الإرهاق.

من الذخيرة الغربية المضادة للطائرات الموردة إلى أوكرانيا. يستهدف الأوكرانيون بشكل مباشر شبه جزيرة القرم من جانبهم ويعتمدون على هجماتهم بطائرات بدون طيار وعلى اختراق خطوط الدفاع الروسية المهمة فى خيرسون وزابوريزيا. اشتد القصف والقتال كل يوم منذ الربيع، بعد فترة الطين الصعبة (راسبوتسيا) وسوء الأحوال الجوية، وأصبح كل شيء الآن أسهل قليلًا.

بخموت، أو ما تبقى منه، فى حرب تذكر بالقرن التاسع عشر، مع جناحين من الأوكرانيين على كلا الجانبين، من الشرق إلى الغرب، بهدف تطويق الروس فى المدينة. فى الوقت نفسه، كشف باخموت عن كل الصعوبات العسكرية الروسية وجميع القوات الأوكرانية المتاحة فى معركة تشبه إلى حد كبير المعارك الملحمية التى استمرت لأشهر فى كييف وستالينجراد فى الحرب العالمية الثانية أكثر من معركة أرتميسك أو باخموت فى أوكرانيا.

فى الوقت نفسه، عرضت العديد من الدول بشكل غير متوقع التعاون فى إعادة إعمار أوكرانيا ما بعد الحرب: إيطاليا وتركيا وألمانيا فى المقام الأول، ولكن هذا يتجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة فى أن الحرب لم تنته وقد تستمر بالفعل لفترة طويلة... من ناحية أخرى، فإن أصحاب المصلحة مثل الصين وتركيا والجزيرة العربية والإمارات يطورون مصالحهم فى أوكرانيا بطريقة عديمة الضمير إلى حد ما.

أصبحت الإمارات أيضًا ملاذًا وملاذًا ضريبيًا للعديد من الأقطاب الروس الذين هربوا من العقوبات، وتلعب هذه الدولة الرئيسية فى العالم العربى والخليج العربى أيضًا دورًا رئيسيًا فى التطورات الجيوسياسية المستقبلية. يُحدث النشاط الاقتصادى الروسى متعدد الأطراف والمرتبط بمنطقة الخليج وقناة السويس ضجة كبيرة هذه الأيام. تكفى بعض الأمثلة الملموسة:

- توصلت كازاخستان إلى اتفاقات مع روسيا لبناء وتوسيع خط أنابيب غاز يربط بين روسيا والصين عبر إقليم كازاكو، ويهدف إلى تعزيز التفاعل الاقتصادى بشأن الغاز بين روسيا والصين.

- انضمت الهند فى إنشاء طريق وخط سكة حديد مع روسيا مما يخلق طريق حرير بديل بين روسيا والهند.

- أطلقت إيران مشروع تعاون مع روسيا لإنشاء طريق مباشر جديد بين موسكو وإيران يسمح بتطوير طريق بديل جديد لقناة السويس.

- كثفت جنوب أفريقيا تبادلاتها الاقتصادية والعسكرية مع روسيا، بالإضافة إلى الاتفاقية العسكرية والاقتصادية الواقعية التى تقترح تحالفًا استراتيجيًا جديدًا بين روسيا والهند والبرازيل والصين وجنوب إفريقيا وتركيا وإيران وكوريا الشمالية، فنزويلا، مرة أخرى بدعم من الإمارات العربية المتحدة.

كل هذه البلدان تشكل ما يسمى بريكس الموسع، وهو تحالف يمثل بالفعل الأغلبية على المستوى العالمى من الناحية الديموغرافية والمالية والعسكرية، وهذا ضد وعلى الرغم من الحكم العالمى الفعلى لأمريكا. لذلك يلعب بوتين هنا لعبة ثانية للحرب غير العسكرية المتزامنة ولكن لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية، من خلال الجمع بين محور بديل واسع للأمريكيين والأوروبيين وبالتالى للغرب.

أرقام الاستثمارات غير الغربية

أكبر مستثمر اقتصادى ومالى أجنبى فى أوكرانيا بالطبع وبدون مفاجأة الصين: فى بداية الحرب، كان هناك ١١٠٠٠ صينيًا فى أوكرانيا، معظمهم من المستثمرين والفنيين.

تذكر أنه فى أعقاب النزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة، ضاعفت الصين استثماراتها فى أوكرانيا والصادرات الأوكرانية: فى عام ٢٠٢١، زادت التجارة الصينية الأوكرانية بنسبة ٣٣٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، منذ عام ٢٠١٨، تستثمر الصين فى الموانئ الأوكرانية وفى الموانئ الجانبية.

مشاريع التجريف فى منطقة أوديسا. اعتبارًا من عام ٢٠١٩، تعد أوكرانيا أكبر مورد للذرة فى الصين ويأتى ما يصل إلى ٨٠ ٪ من الذرة الصينية من أوكرانيا. منذ عام ٢٠١٣، تم تأجير ١٠٠٠٠٠ هكتار من الأراضى الزراعية الأوكرانية من KSG Agro لمدة ٥٠ عامًا إلى Xinjiang State Holding. الصين تمنح أوكرانيا ١٥٪ من وارداتها و١٤.٤٪ من صادراتها.

فى الوقت نفسه، تلعب الصين أيضًا دورًا حاسمًا فى الاقتصاد البيلاروسي. لم يعد طريق الحرير (مبادرة الحزام والطريق الصينية) مجرد منظور جيوسياسى اقتصادي، لأنه من وجهة نظر السكك الحديدية كان بالفعل حقيقة واقعة لسنوات، حتى لو كان هذا الطريق يجب أن يتكامل مع البنية التحتية والمطارات الجديدة والطرق السريعة الجديدة التى يجرى تصميمها وبنائها.

تكمن المشكلة الحقيقية فى معرفة إلى أين ستصل الشحنات الصينية فى النهاية إلى أوروبا الغربية: حاليًا، يمر النقل بالسكك الحديدية والطرق من الصين إلى أوروبا عبر كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا برا (أو عن طريق بحر قزوين عبر السفن) ويصل إلى بولندا وألمانيا. فى المستقبل وبعد تحقيق السلام فى أوكرانيا، لن يمر عبر طريق الحرير الروسى البيلاروسي، ولكن عبر أوكرانيا التي، من الجانب الصينى وبفضل الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الأوكرانيين، تم تحديدها منذ فترة طويلة على أنها النهاية. نقطة على طريق الحرير والتى تم دمجها بالتالى فى المشروع الجيوسياسى والاقتصاد الصينى والأوراسي.

من ناحية أخرى، لنتذكر أنه فى زمن ماركو بولو وفى العصور الوسطى، اتبعت طرق التجارة من الصين إلى أوروبا نفس المسارات ولا تزال العديد من الآثار الأثرية والتاريخية. أوكرانيا هى فى الواقع نقطة النهاية لطريق الحرير الجديد وبالتالى لمبادرة الحزام والطريق الصينية الأوروبية الآسيوية.

لكن الدول العربية تلعب دورًا حكيمًا أيضًا فى الاقتصاد الزراعى الأوكراني. على سبيل المثال، تمتلك شركة كونتيننتال، وهى شركة دولية فى الصناعة الزراعية، حصصًا كبيرة، كمستثمر استراتيجي، فى كمية هائلة من اللاتيفونديا فى لفيف، أوكرانيا، وقد افتتحت هذه الشركة مؤخرًا المصانع الجديدة.

الوجود الاقتصادى التركى بأوكرانيا

بعد الصين، يجب أن نتذكر أن تركيا لديها أيضًا مصالح مالية قوية فى أوكرانيا وقد قامت باستثمارات كبيرة فى المنتجع الحرارى الدولى تروسكافيتس وفى مطار لفيف الدولي. وهكذا، فإن المحطة الوحيدة التى بقيت عمليا على حالها، على الرغم من الحرب، هى المحطة التى بنتها تركيا. ضاعفت تركيا استثماراتها فى أوكرانيا فى عام ٢٠٢٠ فى البنية التحتية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تسيطر شركة تركسل التركية على Lifecell، ثالث أكبر شركة هاتف فى أوكرانيا.

قام الأتراك ببناء أكثر من ٢٠٠ بنية تحتية فى أوكرانيا، بما فى ذلك إعادة بناء طريق كييف أوديسا السريع. يسمح هذا الطريق السريع للأتراك بإدراج أوكرانيا فى شبكة طرق الحرير التركية عن طريق النقل البحرى المتصل من أوديسا إلى تركيا للبضائع.

كرست وزارة السياحة التركية أيضًا الأوكرانيين كأكثر السياح حضورًا فى تركيا حتى عام ٢٠٢١ - بعد الروس والألمان. بالإضافة إلى ذلك، ١٨٪ من الحبوب الأوكرانية كانت مخصصة لتركيا حتى أزمة نقل الحبوب فى البحر الأسود فى عام ٢٠٢١.

أخيرًا، فيما يتعلق باقتصاد الأسلحة، بعد عمليات الشراء الأولى للطائرات العسكرية التركية بدون طيار فى عام ٢٠١٩، يمكن لأوكرانيا الآن إنتاج Bayraktarv TB٢ التركية طائرات بدون طيار مباشرة على أراضيها واستفادت حتى من الإمدادات التقدمية الحاسمة للدفاع عن كييف فى عام ٢٠٢٢، وهو أمر لا يخلو من استياء الروس الذين يؤكدون على هشاشة ما يقول "الحياد التركى فى الحرب الروسية الأوكرانية.



المصالح الأمريكية الضخمة فى أوكرانيا

تم الكشف عن المصالح الأمريكية، مع شركة بلاك روك Blackrock، مع لوبى كابيتول هيل Capitol Hill الذى يتطلع إلى الخارج، مع استثمارات عرضية من هانتر بايدن - ابن الرئيس الأمريكى جو بايدن - الذى تعامل أيضًا مع الصين قليلًا، ومع الاستثمارات الضخمة للنظام الصناعى العسكري، لأنفسهم كثيرًا فى أوكرانيا... ربما كثيرًا.

أيضًا على الجانب المالى وليس فقط على الجانب العسكرى (بالتعاون مع الناتو) فى أوكرانيا. يتم تنفيذ العديد من المعاملات بالدولار فى أوكرانيا وتذكر أنه منذ عام ١٩٩١، حل الدولار محل الروبل كعملة تجارية مشتركة. بعض الأمثلة تكفى لتوضيح المصالح الأمريكية فى أوكرانيا:

- كابيتول هيل فى واشنطن، واحدة من أكثر اللوبيات نشاطا منذ سنوات عديدة، وعملت فى هيئة اتحاد صناعة النفط والغاز الأوكرانى الذى يدافع عن مصالح صناعات النفط والغاز الأوكرانية. فى عام ٢٠٢١، ساهم هذا اللوبى بمبلغ ٨٤٠ ألف دولار فى يوركتاون سوليوشن للضغط فى أوكرانيا. تحركت شركة Naftogaz الأوكرانية بشكل ملحوظ لمواجهة مشروع Nord Stream ٢.

- منذ عام ٢٠١٩، يقوم الصندوق الزراعى الأوكرانى PISC بأنشطة ضغط فى واشنطن. السناتور الجمهورى - الحاكم تيد كروز هو السياسى الأمريكى الأكثر انخراطًا فى نشاط الضغط الأوكرانى هذا.

- كما عرفنا لبعض الوقت، طورت JP Morgan وBlack Rock استثمارات كبيرة فى أوكرانيا: الخصخصة التدريجية للشركات العامة الأوكرانية جعلتها أبطال مشاريع الخصخصة جنبًا إلى جنب مع العديد من الشركات الإيطالية، الألمانية والإنجليزية. توصل لارى فينك، الرئيس التنفيذى لشركة بلاك روك، إلى أول اتفاق مع الحكومة الأوكرانية فى كييف فى ديسمبر ٢٠٢٢.

- فى مايو، تم توقيع اتفاقية مع حكومة كييف لتقديم المشورة لشركة بلاكروك، من خلال المجموعة الاستشارية للأسواق المالية، لإطلاق صندوق إعادة الإعمار لأوكرانيا: صندوق التنمية لأوكرانيا UDF. إلى جانب المشروع يوجد الرائد الأمريكى الآخر ماكينزى لدراسات السوق المالية.

القوة الحقيقية للجاذبية والقوة الناعمة مهمة على المدى الطويل أكثر من الأسلحة، وهو درس يجب أن يفكر فيه القادة الروس.

بعد كل هذه الحقائق، من الواضح أن الروس وفلاديمير بوتين، وهو أيضًا رجل أعمال محنك، سيكونون أفضل حالًا للاستثمار مرة أخرى فى الاتفاقات المالية الأوروبية الآسيوية وليس فى الأسلحة والصواريخ والحروب، إذا أرادوا ضمان استدامة بلدهم ومصالحه فى هذا الفضاء فى أوروبا الشرقية وأوراسيا التى يطمع بها العديد من اللاعبين الآخرين الأكثر ديناميكية وجاذبية تجاريًا.

كما يتضح من الجبهات الجيوسياسية فى أوراسيا وفى العالم متعدد الأقطاب، غالبًا ما ذكر الرئيس الصينى شى وكذلك من قبل الرئيس البرازيلى إجناسيو لولا أو وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فإن العلاقات الحقيقية طويلة الأمد تُبنى بشكل أفضل فى الحوار الدولى والسلام، وليس فى زوبعة الصراع المدمرة للذات: هذا هو درس التاريخ وينطبق على الجميع: إلى بايدن وزيلينسكى وبوتين وشى وحتى أوروبا. عندما تصمت المدافع، ستتحدث الحضارات مع بعضها البعض وستكون، كما يقول فوكوياما، نهاية التاريخ القائم على الحروب.

لم يتم استبعاد مصالح البريطانيين فى أوكرانيا

البريطانيون بدورهم، منذ بوريس جونسون، جعلوا دعم أوكرانيا نقطة فخرية، ولكن أيضًا لخدمة مصالحهم الخاصة! وهذا ليس صادمًا ولا مفاجئًا:

- اليوم ٤٦ هريفنيا، العملة الأوكرانية، تساوى ١ جنيه، لذلك على الرغم من شائعات الأسواق المالية، فإن أهم عملة تداول فى أوكرانيا حاليًا ليس اليورو أو الدولار، ولكن الجنيه.

القوة الحقيقية للجاذبية والقوة الناعمة مهمة على المدى الطويل أكثر من الأسلحة، وهو درس يجب أن يفكر فيه القادة الروس وبعد كل هذه الحقائق، من الواضح أن الروس وفلاديمير بوتين، وهو أيضًا رجل أعمال محنك، سيكونون أفضل حالًا للاستثمار مرة أخرى فى الاتفاقات المالية الأوروبية الآسيوية وليس فى الأسلحة والصواريخ والحروب، إذا أرادوا ضمان استدامة بلدهم ومصالحه فى هذا الفضاء فى أوروبا الشرقية وأوراسيا التى يطمع بها العديد من اللاعبين الآخرين الأكثر ديناميكية وجاذبية تجاريًا.

كما يتضح من الجبهات الجيوسياسية فى أوراسيا وفى العالم متعدد الأقطاب، غالبًا ما ذكر الرئيس الصينى شى وكذلك من قبل الرئيس البرازيلى إجناسيو لولا أو وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فإن العلاقات الحقيقية طويلة الأمد تُبنى بشكل أفضل فى الحوار الدولى والسلام، وليس فى زوبعة الصراع المدمرة للذات: هذا هو درس التاريخ وينطبق على الجميع: إلى بايدن وزيلينسكى وبوتين وشى وحتى أوروبا. عندما تصمت المدافع، ستتحدث الحضارات مع بعضها البعض وستكون، كما يقول فوكوياما، نهاية التاريخ القائم على الحروب.. عندما تصمت المدافع، ستتحدث الحضارات مع بعضها البعض وستكون، كما يقول فوكوياما أيضا نهاية التاريخ القائم على الحروب.



معلومات عن الكاتب:

ليوناردو دينى مفكر وفيلسوف من أصل إيطالى.. كانت أطروحته للدكتوراة حول نظرية السياسة وفلسفة القانون، له العديد من الكتب والدراسات، كما كتب الرواية إلى جانب القصائد الفلسفية.. يستعرض، من وجهة نظره الفلسفية، أبعاد التحديات العسكرية فى المسألة الأوكرانية، والمصالح الاقتصادية والمالية فى معظم دول العالم.



