الكويت تعتزم إنفاق أكثر من 42 مليار دولار على مشاريع نفطية خلال خمس سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان إن شركة (نفط الكويت) تعتزم إنفاق نحو 13 مليار دينار كويتي (نحو 2ر42 مليار دولار أمريكي) على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى (2027-2028).

وأضاف العيدان في تصريح له اليوم /الأحد/ على هامش (مؤتمر ومعرض مجرة البيانات الضخمة) الذي نظمته الشركة ويستمر يوما واحدا تحت شعار (رسم ملامح صناعة النفط والغاز) أن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت ستصل إلى 3 ملايين برميل يوميا عام 2025 لافتا في هذا الصدد إلى التزام الكويت بالتخفيضات التي قررتها (أوبك) و(أوبك بلس).

وأكد التزام (نفط الكويت) و(الكويتية لنفط الخليج) التي تعمل مع الجانب السعودي في المنطقة المقسمة بين البلدين بتحقيق استراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة إنتاجية 4 ملايين برميل يوميا في 2035 مؤكدا القدرة على تحقيقها والحفاظ على هذا المعدل حتى عام 2040.

وتضمن المؤتمر مجموعة من الحلقات النقاشية وورش العمل بشأن أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص ذات الصلة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بهدف رسم خارطة طريق وصياغة مستقبل تعمل فيه تلك البيانات على تمكين قطاع التنقيب والإنتاج من تحقيق الازدهار في عالم سريع التغير.