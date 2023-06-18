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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الداودي يستعرض المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الغربي الجديد بمدينة قنا

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اجتماعا موسعا للإطلاع على المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر ، وذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه  .


تم عرض فيديو لماكيت الكورنيش ، يتضمن المرسى النيلى والممر ، والجدارية التى تحوى نقوش فرعونية مستوحاه من معبد دندرة ، وبوابة خروج و دخول المرسى .

من جانبه وجه محافظ قنا،  بضرورة اختيار فنانين محترفين لتنفيذ النقوش الفرعونية على الجدارية ، لضمان إنتاج لوحات للطقوس الدينية الفرعونية ذات جودة عالية ، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد .

قال الداودي إن الكورنيش  الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة ، المتجهة إلى معبد دندرة ، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا ، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها ، لافتا إلي أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش ، فور الإنتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له .

أشرف الداودى محافظ قنا أجتماعا موسعا التنمية العمرانية الرحلات السياحية جودة عالية