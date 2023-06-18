الداودي يستعرض المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الغربي الجديد بمدينة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اجتماعا موسعا للإطلاع على المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر ، وذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه .



تم عرض فيديو لماكيت الكورنيش ، يتضمن المرسى النيلى والممر ، والجدارية التى تحوى نقوش فرعونية مستوحاه من معبد دندرة ، وبوابة خروج و دخول المرسى .

من جانبه وجه محافظ قنا، بضرورة اختيار فنانين محترفين لتنفيذ النقوش الفرعونية على الجدارية ، لضمان إنتاج لوحات للطقوس الدينية الفرعونية ذات جودة عالية ، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد .

قال الداودي إن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة ، المتجهة إلى معبد دندرة ، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا ، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها ، لافتا إلي أنه سيتم طرح تنفيذ الكورنيش ، فور الإنتهاء من وضوع التصميم والتصور النهائي له .