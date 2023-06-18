الحضارة المصرية تتربع على عرش إكسبو روما 2023

استهلت فعاليات اليوم الثانى لإكسبو روما 2023 كلمات ومداخلات لكبار الضيوف الذين مثلوا أغلب دول العالم، حيث تقدمهم عيسي إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، على منصة المعرض، حيث ألقى كلمة عن الحضارة المصرية التى تدخل ألفيتها الثامنة بينما يدخل العالم أجمع إلى الألفية الثالثة ما يعنى ان مصر تسبق جميع حضارات العالم بخمسة آلاف عام، وتابع إسكندر كلمته التى تناقلتها قنوات التليفزيون الإيطالي المتابعة للإكسبو، ليؤكد خلالها أن مصر التى قادت العالم إلى عصور النهضة وتولى اهتماما كبيرا بالمرأة.

وأكد عيسى، أن المرأة المصرية فى الحكومة الحالية تتولى سبع حقائب وزارية ,مايعنى أن دور المرأة فى مصر أكبر بكثير من دور المرأة فى العديد من الدول الأوروبية.

واشار إسكندر إلى ان المراة المصرية تولت مناصب قيادية رفيعة منذ فجر التاريخ وان المستقبل سيكون لمصر فى القريب العاجل لأن هناك صحوة حضارية تشهدها البلاد فى كل المجالات كما وجه إسكندر الشكر إلى المسؤلين فى مصر على الدعم الذى يولونه لإتحاد العمال المصريين فى إيطاليا الذى تأسس فى أكتوبر من عام 1990 ويقوم بتأدية مهامه فى دفع العلاقات المصرية الإيطالية على مدار أكثر من ثلاثين عاما .



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